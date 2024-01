In ricordo di Gianni Rodari. Conferenza, mostra e letture per i 50 anni dalla visita

"L’idea che l’educazione della mente debba essere una cosa tetra è tra le più difficili da combattere", così, scriveva Gianni Rodari, noto giornalista e pedagogista italiano, in ‘Grammatica della fantasia’. Da sempre attento ai processi creativi e all’arte di inventare storie, ha formato molte generazioni di insegnanti ed educatori, tra questi anche professionisti locali. Infatti, nel gennaio 1974 durante una visita in città Rodari ha potuto conoscere e apprezzare gli approcci innovativi delle scuole di Forlì.

Da quell’evento straordinario, che diede grande risalto al modello pedagogico forlivese, ricorre il 50° anniversario e il Comune ha in programma una serie di iniziative, all’interno della rassegna ‘Comunità educanti e creatività al servizio del bambino’. Si parte domani, in salone comunale (piazza Saffi 8) dalle 9 alle 13, con il seminario pubblico ‘Al servizio del bambino. Storia di un libro e di un incontro con Gianni Rodari’. "In questa occasione – spiega Benedetta Squarcia, dirigente comunale del servizio Scuola e Sport – verrà presentato un libro inedito con alcuni testi elaborati da Rodari durante la sua visita cinquant’anni fa, e riscoperti negli archivi del Comune. Sarà presente anche il curatore del libro Giorgio Diamanti, amico dell’autore. Il volume verrà donato a tutti i partecipanti del seminario ma non sarà in vendita".

La conferenza è dedicata agli addetti ai lavori: "L’incontro – sottolinea Marina Maselli, pedagogista del Comune – è sviluppato in due sessioni: la prima ripercorre la storia del libro e dell’incontro con Rodari mentre la seconda è dedicata all’ambito accademico e di ricerca". La conferenza si conclude con l’inaugurazione della mostra ‘Eccellenze italiane. Figure per Gianni Rodari’ a cura di Bologna Fiere e Regione Emilia-Romagna, con le opere di 21 illustratori che hanno interpretato, attraverso i loro disegni, i racconti di Gianni Rodari. Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, alla scuola primaria ‘Diego Fabbri’ (via Giorgina Saffi 6), ci saranno letture animate a tema con Giancarlo Giunchi e a seguire l’inaugurazione della mostra itinerante ‘Gianni Rodari, una favola di pace’ di Giorgio Diamanti. Le iniziative dedicate all’autore continueranno fino a primavera e verranno svelate man mano: "A breve usciremo anche con un avviso pubblico aperto a scuole, associazioni e in generale agli enti interessati – spiega Squarcia –, per la creazione di un calendario di proposte creative".

L’assessora alla scuola e formazione, Paola Casara, conferma la volontà del Comune di voler continuare a lavorare nel solco di quanto è già stato fatto in passato: "L’evento di domani in salone comunale permette di sfogliare la storia dei servizi educativi integrati a Forlì riconoscendone la capacità di adattarsi e rinnovarsi sempre. È un modo – chiosa l’assessora – anche per ricordare il maestro Giancarlo Cerini, educatore forlivese, che ha sempre avuto uno sguardo prezioso verso la formazione in città. Le tre parole che ci guidano nella progettazione dei servizi educativi sono: inclusione, accessibilità e qualità".

Valentina Paiano