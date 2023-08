Incontro col regista Zanot e proiezione del suo ultimo film su Tiziano Terzani

Nuovo appuntamento stasera col ciclo di incontri culturali ‘App.rofonDire - Quattro parole su...’ all’anfiteatro del parco di via Dragoni. Alle 20.30 il regista e autore Mario Zanot presenta il suo film ‘Tiziano Terzani: il viaggio della vita’ (Storytelle Produzione), in cui approfondisce la figura del grande giornalista e scrittore e del suo percorso da reporter di guerra a uomo di pace. Un lavoro durato due anni, in cui si ritrovano 50 ore di registrazioni audio, 15 ore di Super 8 di famiglia, 5000 foto dell’archivio Terzani, 20 ore di altro materiale d’archivio, animazioni 3D, illustrazioni originali e motion graphic. Voce narrante quella di Monica Guerritore. Stasera inoltre letture a cura di Laura Giunchi; dialoga con il regista Maria Teresa Indellicati.