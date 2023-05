Incontro sul lavoro al Teatro Minoccari

I Circoli Acli ‘Il Ponte’ di Meldola e di Rocca delle Caminate in collaborazione con la Comunità Cristiana Cattolica Meldolese organizzano stasera alle 21 presso il teatro ‘Maria Teresa Minoccari’ (San Francesco) in via Giordano Bruno 25, un incontro pubblico sul tema ‘Il lavoro che verrà. Cambiamenti ed innovazione’. Interverranno: Cristian Pancisi (Femca Cisl Romagna e presidente Circolo Acli San Martino) e Davide Drudi (Fim Cisl Romagna- area territoriale di Cesena e socio de Il Ponte). Conduce la serata il Circolo Acli Il Ponte.