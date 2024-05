Indipendenza appoggia. Maria Ileana Acqua (ContiamoCi)

"I forlivesi sono stati traditi". Con una nota intitolata così, il movimento Indipendenza annuncia il proprio appoggio alla lista ContiamoCi, che candida a sindaco la dermatologa Maria Ileana Acqua. Si tratta di una lista, l’ultima apparsa in ordine di tempo, che si occupa soprattutto dei temi della libertà vaccinale e che ha contestato le scelte di gestione della pandemia da Covid-19. Indipendenza è invece il movimento fondato dall’ex sindaco di Roma ed ex ministro Gianni Alemanno.

Il coordinatore provinciale è Massimo Viroli (che ha avuto un recente passato in Forza Italia) e rivendica l’origine di Indipendenza come "movimento anti sistema". E questa idea "è rappresentata da ContiamoCi". Il sistema, spiega Viroli "è composto dai partiti: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Pd, Azione, Italia Viva, e perfino il M5S che nasce come anti-sistema, ma dal sistema si è fatto comprare. Tutto questo succede anche nella nostra Forlì...". Indipendenza punta il dito contro "la burocrazia" a tutti i livelli, "un sistema iniquo". E l’alluvione ha dimostrato "questo potere senza anima che i politici locali non sono in grado di contrastare", tanto che norme e decreti impediscono perfino di rimuovere sterpaglie e detriti dai fiumi. Quelle dei partiti sono perciò "promesse che mai e poi mai potrebbero mantenerle".

ContiamoCi, secondo Viroli, "ha la stessa visione": "Non possiamo fare altro che gettare un seme qui nella nostra città sperando che cresca e ci liberi dal controllo sovietico della Regione Emilia". Si rafforza dunque una posizione che, politicamente, si colloca a destra di Zattini.