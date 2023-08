"Innovazione del settore museale"

Spostare la collezione Verzocchi da Palazzo Romagnoli a Palazzo Albertini? Secondo Marco Colonna, Giorgio Garzaniti e Umberto Pasqui, dell’Associazione culturale Metropolis, si tratta di "una buona occasione di innovazione di un settore – quello museale forlivese – che da troppo tempo è "al palo", con collezioni e raccolte precluse da anni ai cittadini e ai turisti". Secondo Colonna, Garzaniti e Pasqui, "Palazzo Romagnoli, dai numeri dei visitatori che ha riscontrato in questi anni, al di sotto delle aspettative, purtroppo non è riuscito a riscuotere il successo che avrebbe meritato. Si apre quindi la possibilità di trovare strade nuove, più affini alla contemporaneità, capaci di rendere Forlì una città attrattiva anche per il suo patrimonio museale".

Come associazione culturale, "non esprimiamo opinioni, idee e proposte secondo logiche partitiche o di appartenenza – precisano gli esponenti dell’associazione –. Ci interessano invece tutti i progetti validi, sostenibili, con una visione chiara per lo sviluppo culturale della città, verso una sempre maggior fruizione, per tutti, del suo patrimonio". Lo spostamento, sempre secondo l’associazione, darebbe alla collezione Verzocchi una sede più centrale, interattiva e all’avanguardia, sia nelle modalità di visita, sia nel rapporto con la città. "Riteniamo però sia fondamentale una chiarezza specifica sulle tempistiche, che sappiamo essere una delle questioni più incidenti sulla prossima fruibilità, non solo della Collezione Verzocchi", conclude l’associazione.

p. m.