Inter, la festa dei tifosi

I tifosi dell’Inter festeggiano la conquista del ventesismo scudetto e la seconda stella sulla maglia nerazzurra venerdì 24 maggio con la ‘Cena sotto le stelle’, dalle 20, nell’area feste di Galeata in via Giuseppe Castellucci. Un momento atteso dai tanti tifosi interisti della vallata e che vede anche il supporto dell’Inter Club Forlì. Tra i tanti ospiti la conferma della presenza di Evaristo Beccalossi, centrocampista, che in 6 anni di permanenza in nerazzurro ha collezionato 216 presenze tra campionato, coppe europee, Coppa Italia, realizzando 37 reti. Conquista lo scudetto nella stagione 1979-1980 e la Coppa Italia 1981-1982. Attualmente è il capo delegazione della Nazionale Under 20 dopo aver svolto lo stesso incarico nell’Under 19 dalla stagione 2018-19. Tra le sorprese anche la performance musicale di Moreno Conficconi il Biondo, originario di Galeata e ora, dopo il successo con gli Extraliscio, impegnato a promuovere a tutti i livelli la candidatura del liscio romagnolo a patrimonio immateriale dell’Unesco. Prenotazione obbligatoria entro oggi: 340.6884514 – 348.0598834 – 333.4609126

