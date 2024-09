Ipercorpo, tocca all’installazione ‘Risonanza Nostalgica’

Prosegue anche questa sera negli spazi dell’ex deposito Atr (via Ugo Bassi 16) dalle ore 19, la ventesima edizione di ‘Ipercorpo’, rassegna gratuita che celebra e promuove la creatività con spettacoli e performance che spaziano dalla danza alla musica, dal teatro. Si parte con la mostra di Alessandra Spranzi, con la sua ricerca artistica legata al gusto per i materiali poveri e alle situazioni quotidiane. Alle 20 è il turno dell’installazione sonora ‘Risonanza Nostalgica’ di Davide Fabbri ed Elisa Gandini rifletterà sulla dematerializzazione del suono nel tempo, un processo che ha modificato radicalmente la percezione dell’ascolto nel corso degli anni. Spazio anche a opere come l’Amacario di Francesco Careri, installazione dove potersi cullare in soffici nastri di tessuto, e ‘Ecstasy’ di Flavio Favelli e sarà possibile accedere al centro visite ‘In Loco’, il museo diffuso dell’abbandono, a cura di Spazi Indecisi. Sempre allo stesso orario, saranno visibili il video ‘La danza in 1 minuto’ di Coorpi e il cortometraggio ‘Timecode’ di Juanjo Giménez Peña, vincitore della Palma d’oro a Cannes. Alle 21 salgono sul palco i danzatori di ‘Femina’ della compagnia Abbondanza/Bertoni. Ingresso 10 euro. Infine, dalle 22.30 fino a mezzanotte live acustico di Moder.