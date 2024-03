Iscrizioni in corso per il torneo di Scala 40 memorial Garavini

Torna il tradizionale appuntamento col Torneo di Scala 40 promosso dall’Avis Comunale di Forlì in memoria di Stefano Garavini. L’iniziativa, oltre a ricordare un donatore, volontario e consigliere che si è speso con incrollabile impegno per la sezione, è animata nelle sue finalità dallo spirito del dono: infatti, l’incasso dell’evento, una volta dedotte le spese, sarà devoluto alla Cooperativa Sociale Abbracci Onlus di Forlì. Nella scorsa edizione del torneo, Avis Forlì ha devoluto circa 400 euro all’Istituto professionale Ruffilli, indirizzo Agrario di Roncadello per l’acquisto di materiale didattico.

L’evento si svolgerà venerdì 15 marzo alle 20 al Teatro Parrocchiale – intitolato proprio a Stefano Garavini – di San Martino in Villafranca (via Lughese, 135). Per partecipare occorre iscriversi entro martedì 5 marzo (quota 5 euro, tel. Maria Gori 320.2644226; informazioni sulle regole del gioco: arbitro Andrea Sintoni 340. 5653116).

Stefano Garavini rimase gravemente ferito in un incidente sul lavoro nel 2005 e morì poi nel 2014. L’attuale Sala Riunioni della Casa del Donatore (la sede amministrativa dell’Avis) è stata allestita e dotata di tecnologie multimediali grazie a un consistente contributo elargito dalla moglie e dalla famiglia di Garavini. Tra i suoi hobby c’era anche il gioco delle carte, in particolare la Scala 40: dal 2016 così l’Avis organizza il torneo in sua memoria.