Italia Nostra, documento ai candidati sindaci

La sezione di Forlì di Italia Nostra ha incontrato i candidati sindaci Graziano Rinaldini (centrosinistra) e Gian Luca Zattini (centrodestra) e si dice disponibile a incontrare Vito Botticella (Pci). Ai candidati ha presentato un proprio documento, redatto dal consiglio direttivo, che vuole porre l’attenzione su vari aspetti della città.

Si parte dalla conservazione e tutela del patrimonio storico-artistico a cui occorre dare nuova centralità "per superare l’attuale situazione – si legge nel documento –, che vede gran parte dei beni bibliotecari e museali inaccessibile". In particolare, secondo il consiglio direttivo di Italia Nostra, "le azioni di riorganizzazione messe in atto non hanno seguito una pianificazione coerente e aperto incognite sul futuro dei musei"; si porta ad esempio lo spostamento della Collezione Verzocchi a palazzo Albertini e lo spostamento, temporaneo, della biblioteca a palazzo Romagnoli. "A questo proposito Italia Nostra propone di mantenere a palazzo Romagnoli le Collezioni del Novecento compresa la Collezione Verzocchi, ponendo temporaneamente il prestito e la sala di lettura al piano terra di Palazzo Albertini".

Si chiede anche di ripensare il progetto di utilizzare depositi bibliotecari sotterranei all’ex Santarelli e palazzo Romagnoli, così come gli spazi museali della nuova ala del San Domenico. "Allo stesso modo proponiamo di mettere a punto un piano complessivo di interventi sul patrimonio architettonico storico e includere anche quegli edifici che sono stati esclusi dai recenti investimenti, in particolare Palazzo Gaddi e i suoi apparati decorativi da tempo bisognosi di consolidamento e restauro. Inoltre, di valorizzare Villa Saffi e la sua particolare memoria storica, insieme con la cura del parco circostante, mantenendo inalterato il suo carattere di casa-museo".

Sul centro storico Italia Nostra chiede che siano messe in atto politiche abitative per la permanenza di cittadini in centro, "mentre non vediamo l’utilità di nuovi studentati, data la disponibilità di alloggi non occupati e l’intervento dedicato nell’Hotel della Città". Si chiede, inoltre, di mantenere le coperture arboree dei viali e di demolire del tutto il parcheggio della Barcaccia davanti al San Domenico.

ma. bo.