Italia Viva sostiene il centrosinistra

Le amministrative a Modigliana somo particolarmente sentite. "La nuova amministrazione – scrivono i referenti locali di Italia Viva – dovrà affrontare una difficile prova di efficienza e competenza per riparare i gravi danni subiti e riportare Modigliana al livello sociale ed economico che la storia le ha assegnato. In paese si parla con sempre maggiore interesse della nuova scadenza elettorale". Secondo Italia Viva "le liste che si contenderanno la vittoria saranno tre". Il partito "intende svolgere la sua parte e si dichiara disponibile ad offrire il suo contributo di idee e competenze a chi manifesterà chiare connotazioni di centro sinistra: collaborare con la destra non è nelle nostre corde.