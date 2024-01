’La banalità del male’ è sempre attuale

Prosegue la stagione di prosa al Teatro ‘Carlo Zampighi’ di Galeata curata dalla DireFare sas. In scena sabato 3 febbraio alle 21,15 Paola Bigatto porta sul palco ‘La banalità del male’ di Hannah Arendt: una professoressa e una lavagna davanti ad un’ immaginaria classe scolastica.

L’attrice racconta come la Arendt con le sue tesi rivoluzionò il concetto di bene e male: il male è frutto dell’assenza di idee, di mancanza di volontà del del bene, di assenza di anima, non della malvagità.

"Nel 1963 Hannah Arendt dà alle stampe ‘Eichmann in Jerusalem’, più noto in Italia con il suo sottotitolo, La banalità del male. Si tratta di un saggio in cui la filosofa raccoglie gli articoli scritti per il ’The New Yorker’ sul processo al tenente colonnello delle SS Adolf Eichmann, tenutosi a Gerusalemme nel 1961. Eichmann, con il suo grigiore, il suo linguaggio burocratico, le sue frasi fatte, incarna, nello sguardo acuto dell’autrice, l’uomo senza idee, più pericoloso dell’uomo malvagio. Il nuovo concetto di banalità del male rivoluziona le consuete categorie morali: Arendt sarà così al centro di una polemica filosofica, etica e politica. "La scrittura di Hannah Arendt, passionale nell’indignazione, raffinata nella speculazione, sempre incandescente, ha consentito di dar voce al saggio – scrive Giancarlo Dini – trasformato e ridotto a monologo: la professoressa Arendt, docente di filosofia politica a Chicago nel 1963, ripercorre, in una possibile lezione, le condizioni del processo, le circostanze storiche degli eventi, le considerazioni filosofiche. Una lavagna, una carta geografica, una cattedra: gli spettatori diventano allievi e testimoni dello svilupparsi del pensiero filosofico. Superate le trecento repliche, La banalità del male è stato visto, in questi anni, da circa 40mila ragazzi". Ingresso intero 15 euro ridotto 13. Info e prenotazioni: 376.1224452.

o.b.