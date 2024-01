La capolista Fortitudo travolgente con Udine

Il sabato del girone Rosso è stato caratterizzato dagli impegni delle due capoliste. La Fortitudo ha vinto, mentre Forlì si è imbattuta dunque in un pesante ko e così la compagine bolognese si è riappropriata della vetta della classifica in solitaria.

Autrice di una prova di forza non indifferente, la squadra di Attilio Caja, in un PalaDozza ‘sold out’, ha avuto la meglio di Udine con il risultato di 68-54. Guidando la sfida sin dalla palla a due e mantenendo il vantaggio stabilmente in doppia cifra, fino a toccare il +21 a metà terzo periodo. Quattro uomini in doppia cifra per la Effe (13 punti e 14 rimbalzi per Freeman, prezioso anche Ogden con 16 punti), mentre l’Old Wild West, mai davvero in partita, ha trovato risorse solo da Clark (15) e Alibegovic (12).

Udine, dunque, fallisce così l’aggancio a Forlì al secondo posto in graduatoria generale e oggi potrebbe vedersi raggiungere in classifica da Trieste, impegnata tra le mura amiche contro l’Assigeco Piacenza. Verona, poi, ospiterà Chiusi, con la Tezenis che proverà così a rifarsi sotto sulle prime della classe, anche in vista del big match dell’Unieuro Arena di sabato prossimo. Il quadro del 18° turno di campionato si completerà con Orzinuovi-Nardò e Cento-Rimini.

La classifica: Fortitudo Bologna 30, Forlì 28, Udine 26, Trieste 24, Verona 22, Piacenza 18, Nardò 16, Cento 12, Rimini 10, Cividale 10, Orzinuovi 6, Chiusi 4. Le gare del prossimo turno: Udine-Trieste, RImini-Cividale, Forlì-Verona, Nardò-Cento, Piacenza-Bologna, Chiusi-Orzinuovi.

Simone Casadei