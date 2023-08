La cena va in ’bianco’ a Rocca S. Casciano

I rocchigiani, non per nulla chiamati ‘cittadini della Piccola Parigi’, puntano sempre in alto, non solo quando organizzano a primavera la celebre Festa del Falò, ma anche per altre manifestazioni. E’ il caso della ‘Cena in bianco’, organizzata per questa sera nel cuore o salotto buono del paese, piazza Garibaldi, dai giovani dell’associazione Pro Rocca, presieduta da Enrico Neri, da Lavinia Leoni dell’omonima tabaccheria e da Marcella Bandinelli, insieme all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pier Luigi Lotti e dal vice Lucio Giorgini.

Raccontano orgogliosi Marcella e Lucio: "Già da una settimana abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni, perché abbiamo superato gli 800 iscritti, il doppio dell’anno scorso".

Aggiungono gli organizzatori in coro: "Si tratta di un numero eccezionale, mai raggiunto finora nelle precedenti edizioni, segno che si tratta di una festa che piace molto ai rocchigiani, ma anche ai tanti amici e agli amici degli amici, nonché agli amanti del nostro paese".

L’attrattiva di fondo? Ritrovarsi in piazza tutti insieme per riprendere la vita sociale e di relazione, messa in crisi negli ultimi anni da pandemia, alluvione e frane. Aggiunge Marcella, l’anima di varie manifestazioni pubbliche, fra cui il ‘Caffè letterario’, con presentazione di libri del giovedì: "L’iniziativa partì da un’idea mia e di Maura Bresciani diversi anni fa. Il primo anno eravamo un centinaio, fino ai 380 del 2021, nonostante i limiti imposti dalle norme anticovid e agli oltre 400 dell’anno scorso".

Precisano in coro Marcella Bandinelli e il presidente Enrico Neri: "Sarà una festa di paese, dai bambini di 2 anni ai nonni di 90. Le generazioni si mescoleranno, anzi dialogheranno insieme e si divertiranno, degustando specialità della cucina romagnola e ascoltando musica".

Alla cena sarà presente anche il sindaco Pier Luigi Lotti, con la ferst lady Roberta Piazza. Durante la giornata gli organizzatori si ritroveranno per sistemare i tavoli, con palloncini bianchi, fiori e decorazioni, mentre diversi cittadini addobberanno, mettendo fiori alle finestre o nelle terrazze che si affacciano sulla piazza. Poi l’appuntamento per il ritrovo è alle 19.30 per l’aperitivo e alle 20 per augurare in coro a tutti i partecipanti intervenuti ‘Buon appetito’.

Ognuno porterà da casa propria il menù della cena oppure lo prenoterà anche presso ristoranti e bar: Bar Amarcord, Bar Caprera, Il Chiosco, La Pace, Pasqui, Pizzeria Bella Napoli. Si prevede una grande partecipazione all’evento. Quasi certamente sarà la ‘Cena in bianco’ più partecipata della Romagna.

Quinto Cappelli