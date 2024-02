La Cgil: "Irst, nessun taglio al personale"

Nessun taglio al personale all’ Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola. La direzione dell’Istituto ha rassicurato le organizzazioni sindacali sulla gestione dello smart working per alcune figure e si è aperto un confronto sulle preoccupazioni del personale in merito alle ventilate riorganizzazioni in atto. "La direzione ha ribadito – spiegano Mirko Masotti, segretario generale FP Cgil Forlì Cesena e Monica Collari, segretaria sanità sempre della FP Cgil – che ogni eventuale riorganizzazione non prevederà tagli, ma la valorizzazione del personale e che prima di mettere in atto scelte, queste saranno discusse con le organizzazioni sindacali". " Abbiamo chiesto la sospensione di eventuali scelte non condivise – continua la nota sindacale – tra cui la rivisitazione delle coperture mediche oncologiche ed ematologiche nelle 12 ore notturne, inoltre abbiamo posto la necessità di superare la pratica dell’utilizzo di medici a gettone e ogni altra iniziativa che incida sul personale senza una discussione con le organizzazioni sindacali e con il personale". Pur apprezzando la volontà di confronto espressa dalla direzione, la Cgil pone come obiettivo la definizione nella Conferenza territoriale socio sanitaria, l’avanzamento o meno del Comprehensive Cancer Care Network, definendo tempi ed azioni per la piena realizzazione della Rete Oncologica ed emato - oncologica romagnola nonché le prospettive dell’Istituto.