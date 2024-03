’La Civica’, nuovo ingresso. Si candida Kevin Bravi

Si candiderà nelle fila della lista ‘La civica’ che sostiene il candidato Gian Luca Zattini, Kevin Bravi, noto imprenditore forlivese classe 1986 impegnato nel settore tessile/abbigliamento ed immobiliare. Titolare di tre società, Bravi ha ricoperto ruoli di rappresentanza nei corpi intermedi di Confindustria (giovani imprenditori), divenendo prima presidente provinciale e successivamente di presidente regionale. Bravi ha, dunque, già una lunga esperienza nell’associazionismo, ma questa sarà per lui la prima esperienza politica.

"L’idea di affrontare questa sfida è legata all’affetto che provo per la città in cui vivo da quando sono nato – spiega Bravi –. Come imprenditore, opero in varie aree del centro storico attraverso la mia attività immobiliare e conosco bene le vie cittadine, le loro criticità e le opportunità. Posso, quindi, comprendere quelle che sono le necessità di questi luoghi".

Il suo impegno va soprattutto per il centro storico in un’ottica di rilancio che ha accomunato (quasi mai con il successo sperato) tutte le ultime amministrazioni. Bravi, in particolare, ha delle idee precise per il futuro del cuore cittadino: "C’è la necessità di dare maggior lustro ad alcune aree che sono rimaste in ombra, come la zona di via Mazzini e quella di via degli Orgogliosi, quest’ultima tornata alla ribalta della cronaca anche in questi giorni con i gruppi di interesse. Piazza Saffi è, come noto, una delle piazze più belle d’Italia, e come tale ritengo che meriti attenzioni e dedizioni particolari".

Bravi pensa anche al commercio: "Occorrerà valorizzare quelle attività che hanno in animo di rilanciare le proprie zone di interesse, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole, e dei bambini. È poi importante continuare a concentrarsi sulla pulizia di spazi, portici e vie cittadine, perché il pulito chiama il pulito".