La Civica: quattro nuovi arrivi in lista dai comitati di quartiere

Altri quattro candidati per ‘La Civica Forlì cambia’ che appoggia Zattini, tutti provenienti da comitati di quartiere. Daniela Gimelli lavora nelle farmacie comunali con cui ha potuto realizzare alcuni progetti di carattere sociale. "Da sempre rivolgo particolare attenzione al centro storico, dove abito e per il quale mi impegno attraverso il comitato di quartiere". Raffaele Acri, già appartenente alle Forze armate, è vice coordinatore del quartiere Resistenza: "Ritengo che l’adesione al progetto della Lista Civica possa essere la naturale prosecuzione dell’impegno profuso per il quartiere". Albertina Zuccherelli, da anni volontaria della Croce Rossa e vice coordinatore del quartiere Romiti, ha vissuto in prima persona il dramma dell’alluvione che non le ha risparmiato né casa, né lavoro: "Ai Romiti sono cresciuta frequentando le scuole e l’oratorio e qui ho anche un salone di acconciature". Dopo anni in diverse città romagnole come consulente finanziario di un istituto bancario, Andrea Gramellini è tornato a Forlì dov’è nato e vive con la famiglia. "Ho subito cercato di mettermi a disposizione, entrando a far parte del comitato quartiere Spazzoli-Campo di Marte, Benefattori".