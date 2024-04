La commissione saltata: "Noi alluvionati indignati": "Critiche strumentali"

Solo due banchi della maggioranza occupati: troppo pochi per garantire lo svolgimento della seduta conclusiva della commissione alluvione che avrebbe dovuto tenersi martedì scorso e che invece è saltata per mancanza di numero legale. "L’accaduto è estremamente grave – attacca in una nota la presidente del comitato ‘Vittime del Fango’ Alessandra Bucchi – e dimostra, ancora una volta, il profondo disinteresse della maggioranza forlivese nei confronti di noi alluvionati. Non solo: questo episodio pone l’accento sulla mancanza di rispetto nei confronti di chi ha perso casa, risparmi e serenità". Le defezioni "sconcertano" e "indignano" Bucchi: "Noi alluvionati abbiamo dimostrato di essere delle persone capaci, laboriose, serie, e abbiamo fatto tutto quanto era in nostro potere per ricostruire la nostra dignità di cittadini, ma purtroppo non siamo stati trattati nel giusto modo. Chi amministra la città ha dimostrato quasi fastidio nel parlare con gli alluvionati". Una situazione culminata martedì: "Crediamo che sia davvero il caso che tutti gli alluvionati ricevano scuse".

Rifiutano le critiche arrivate in queste ore il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Vincenzo Bongiorno e il consigliere comunale di FdI Fabrizio Ragni, che del partito è l’unico rappresentante nella commissione alluvione: "La polemica sulla mancanza del numero legale è sterile e strumentale, la sinistra ancora una volta dimostra di essere interessata solo ad attaccare il centrodestra". Il riferimento è alle posizioni espresse già martedì da Pd e ‘Rinnoviamo Forlì’. "Nella foga di attaccarci, però, si sono dimenticati che tra gli assenti spiccavano i consiglieri Marchi e Morgagni, che sostengono Rinaldini". Morgagni era stato ‘scusato’, sul Carlino di ieri, dal presidente della commissione Lauro Biondi ("aveva avvertito di avere un impegno"). Questo però riguarda anche, per esempio, Ragni e Bentivogli. Il leghista, in particolare, ha riferito di essere fuori città per visitare il padre 97enne.

Ragni e Bongiorno stilano un elenco degli stanziamenti effettuati dal governo Meloni, dicono, "con celerità e concretezza che non ha precedenti". "Il consigliere Ragni – sottolinea il coordinatore comunale – ha partecipato attivamente a tutte le sedute, portando a casa risultati concreti, come il criterio dell’autocertificazione per i ristori". Ragni precisa: "Il passaggio era puramente formale. La commissione ha già acquisito tutti gli elementi necessari e riferirà in consiglio comunale lunedì".