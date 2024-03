La Comunità solare compie il primo anno. Doppio appuntamento

Per festeggiare il primo compleanno della Comunità solare di Forlì, si terrà un doppio evento pubblico presso al sede di InZir, in via Bezzecca 10.

Il primo è alle 16.30 ed è rivolto alle aziende e ai piccoli esercizi del territorio, mentre il secondo sarà alle 18.15 ed è aperto a tutti coloro che abbiano la curiosità di conoscere la realtà e, magari, anche entrarne a far parte.

La comunità solare è una forma di comunità energetica che fa parte di una realtà più ampia, nata da un progetto dell’Università di Bologna.