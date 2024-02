La Croce Rossa festeggia i suoi 40 anni di solidarietà

La Croce Rossa di Meldola ha festeggiato i 40 anni di attività alla presenza dei volontari, del coordinatore Luciano Ragazzo e al presidente Davide Gudenzi ai membri del consiglio direttivo del Comitato di Forli e del sindaco Roberto Cavallucci. "Croce Rossa è un’importante realtà del volontariato – hanno precisato i vertici dell’associazione –, sempre al servizio della comunità: encomiabile è stato il lavoro dei volontari durante la pandemia e nell’alluvione. Abbiamo una bellissima storia, fatta di pagine di solidarietà, aiuto e impegno da parte dei volontari che nel 1984 fondarono a Meldola il primo nucleo dell’associazione ed a tutti coloro che in questi 40 anni hanno garantito e fatto vivere un servizio fondamentale e unico per la nostra comunità". "E’ stato un importante momento per testimoniare l’adesione e la condivisione di tutta la nostra città – ha poi aggiunto Cavallucci – ai valori fondanti di Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità. Quel simbolo ‘La croce rossa su sfondo bianco’, nata nella metà dell’Ottocento per assicurare l’assistenza medica neutrale in caso di guerre, è un punto di riferimento sicuro per ognuno di noi".

L’associazione meldolese può contare su un mezzo di soccorso munito di sistemi di ultima generazione e di una trazione integrale che consente di intervenire in maniera agevole anche sul territorio collinare. Senza dimenticare l’azione di formazione che svolgono attraverso corsi specifici i volontari in tutta la Val Bidente per insegnare le tecniche di primo soccorso e salva vita.

Oscar Bandini