La famiglia al centro della commedia musicale scritta e diretta da Gipo Gurrado

Al Teatro Testori di Forlì sarà in scena giovedì 14 dicembre, alle 20,30, una produzione di Elsinor dal titolo ‘Family, a modern musical comedy’, scritta, musicata e diretta da Gipo Gurrado, con le coreografie di Maja Delak e interpretata da Andrea Lietti, Giovanni Longhin, Ilaria Longo, Nicola Lorusso, Roberto Marinelli, Marco Rizzo, Elena Scalet, Paola Tintinelli. Al centro del racconto c’è una famiglia che assomiglia a quella di tante altre. I personaggi crescono, cambiano, si incontrano a cena per celebrare la festa di un compleanno o anche per affrontare gravi problemi derivati come, ad esempio, da eventuali emergenze. L’intenzione di tutti sarebbe quella di osservare la famiglia in modo libero e disincantato . Si potrebbe raggiungere, in questo modo, una visione che potrebbe essere quella di una famiglia serena e forse anche felice. Ma c’è anche un nuovo angolo d’osservazione, accogliente, libero che analizza l’insieme di tutta la famiglia . Uno spettacolo che unisce musica, teatro, parola, canto e movimento, un musical in cui tutti possono ritrovare una parte di sé. Lo spettacolo è originale e coinvolgente tanto da trascinare l’osservatore lungo il percorso di una storia che si articola fra musica e parole. Biglietti: Intero 16 euro, ridotto (under 25, over 65, cral e convenzioni) 12 euro, ridottissimo (studenti scuole superiori) 10 euro, gruppi (15 persone) 8 euro. La prenotazione è obbligatoria: 0543.722456; 3758349548; progetti.teatrotestori@elsinor.net.

Rosanna Ricci