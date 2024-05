La (felice) commozione di Milena: "Ciao Franco, sei nei nostri cuori"

Milena respira profondamente, scossa, in positivo. La sua battaglia contro il fratello Daniele, in difesa "del mio Franco", l’ha portata avanti fin dai primi minuti successivi al ritrovamento del cadavere, il 22 giugno 2022. Al suo fianco, in questa battaglia soprattutto Romano, ex poliziotto. Ma tra le parti civili contro il fratello Daniele compaiono tutti gli altri congiunti, ossia il maggiore Mario Angelo, Anna Maria e il minore Cesare. Tutti contro Daniele Severi. E adesso, in primo grado, la battaglia l’hanno vinta.

"Voglio ringraziare tutto l’apparato investigativo e la pm Federica Messina – dichiara dopo la sentenza Milena Severi –, che sin dall’inizio ha condotto l’indagine con alta professionalità e intelligente bravura, ricostruendo passo dopo passo l’atroce delitto con l’unico desiderio di ricostruire la verità".

Ringraziamenti per tutti. Ma in "in particolare al nucleo operativo dei carabinieri di Forlì e di Meldola – rimarca Milena – che pur dovendo trattare una mole impressionante di documenti sono riusciti in maniera chiara e trasparente a far emergere la verità in tutta la sua crudeltà. Ringraziamo poi i nostri difensori – ha sottolineato ancora Milena –, gli avvocati Max Starni e Massimo Mambelli, che oltre ad averci fornito un fortissimo supporto personale e morale, hanno collaborato attivamente alla ricerca della verità, vagliando ed esaminando le migliaia di documenti del fascicolo processuale. Poi poi voglio ringraziare il Ris dei carabinieri di Parma, per l’apporto scientifico senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile".

In ultimo, con la voce rotta dal pianto, ecco un saluto al fratello che non c’è più: "Ciao Franco, sarai sempre nel nostro cuore".