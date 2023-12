La forza disarmante della volontà. Incontri e racconti di volontariato

L’associazione ‘Paolo Babini’ organizza per oggi alle 20.45, al salone comunale di Forlì, un evento pubblico dal titolo ‘Racconti di incontri, la forza disarmante del volontariato’.

Parteciperanno l’associazione Avvocato di strada‘ e l’attrice del teatro civile Tiziana Di Masi che ha realizzato lo spettacolo sul volontariato ‘Io Siamo’ dal quale ha avuto origine l’omonimo libro che racconta storie di volontari che hanno cambiato l’Italia (prima, durante e dopo la pandemia).

Interverrà per l’associazione degli avvocati di strada Matteo Festi, membro del direttivo nazionale e Francesco Roppo, coordinatore della sezione Forlì-Cesena, intitolata a Vanni Casadei, cofondatore dell’associazione ’Paolo Babini’, la quale ha sempre posto attenzione nel promuovere sul territorio la cultura del volontariato.

L’associazione nasce nella parrocchia di San Paolo a Forlì nel 1984 per l’accoglienza nei confronti dei più deboli e degli emarginati su iniziativa di don Girolamo Flamigni (per tutti don Mino) e in molti negli anni hanno risposto alla chiamata. È composta oggi da oltre 200 volontari, credenti e non credenti, senza vincoli di appartenenza, che si impegnano in progetti per il sostegno delle fragilità umane, autonomie esistenziali, materiali e morali, in vista anche di un inserimento sociale. Famiglie in rete, Mercatino riciclo e Diversamente bottega, gruppo cuoio Mauro Mazzoli, cucito creativo e famiglie solidali sono alcune delle iniziative che vengono promosse sul territorio.

Gianni Bonali