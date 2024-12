La generosità supera il limite. Per Gerardina quasi 12mila euro

Forlì ha dimostrato un’incredibile generosità nei confronti di Gerardina Milandri, 37 anni cresciuta nel quartiere Ronco, rimasta vedova dopo la tragica scomparsa del compagno Giuseppe Schettino, tragicamente caduto da un traliccio mentre lavorava a Sasso Marconi.

In pochi giorni, la raccolta fondi lanciata su ’GoFundMe’ ha superato abbondantemente l’obiettivo iniziale di 10mila euro, raggiungendo 11.810 euro grazie a 176 donazioni. L’iniziativa, avviata pochi giorni fa da Riccardo Girardi, giornalista e amico della donna, ha subito coinvolto la comunità per aiutare la famiglia. "Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito, alcuni anche con cifre significative – ha dichiarato Girardi in un video –. Sono gesti che scaldano il cuore e ci fanno capire che il mondo può essere ancora un bel posto". La coppia viveva a San Pietro in Casale (provincia di Bologna) con i due figli: Davide di 17 anni, avuto da una precedente relazione di Gerardina, che Giuseppe aveva accolto con affetto, e Bianca, di 2 anni, nata dalla loro unione.

La donna ha sempre dedicato il suo tempo ad assistere gli anziani, ma con la nascita della figlia più piccola si è dedicata al ruolo di mamma a tempo pieno. Il suo futuro è incerto, ed è proprio per questo che l’impegno per aiutarla non si ferma: nel fine settimana, durante lo ‘Zoc ad Nadel’ organizzato dal comitato di quartiere Ronco in piazzetta Berlinguer, sarà possibile continuare a sostenere la causa. Oltre al mercatino e agli stand gastronomici, verrà allestito un punto di raccolta con un’urna dedicata alla famiglia. La campagna su GoFundMe rimarrà attiva fino al 31 dicembre. Per contribuire: https://www.gofundme.com/f/diamo-una-mano-a-gerardina.