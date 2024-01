‘La Léngva’ di Benvenuti venerdì a Meldola in sala Versari

Venerdì alle 20,30 in Sala Versari di piazza Felice Orsini 3, a Meldola, si terrà la presentazione del libro: ‘La Léngva’ di Maurizio Benvenuti, con la prefazione di Paolo Rumiz. L’autore cesenate, classe 1952, ha imparato fin da piccolo a guardare il mondo dalla parte della natura e a descriverlo utilizzando la sua lingua madre con la quale ha composto una serie di racconti autobiografici, ambientati nel periodo tra la fine degli anni ’50 e gli anni ’10 del nuovo secolo, in lingua romagnola con traduzione in italiano a fronte.