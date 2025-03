"La loro comodità è sovrastimata"

"La comodità di avere tutto a portata di mano che si crede di raggiungere con i supermercati, secondo me, è un po’ troppo sovrastimata – racconta Claudio Collina, residente in città –. Ho un’età in cui mi ricordo che quando scendevi di casa, avevi nel giro di 50 metri tutti i negozi che ti potevano servire: il macellaio, il forno, la frutta e verdura, ma anche il sarto, il calzolaio. Erano tanti i piccoli negozi che ti trovavi di fronte nelle vie della città, e non dovevi spesso neanche prendere l’auto per arrivarci. Adesso, o abiti proprio di fianco a una di queste megastrutture oppure devi comunque prendere l’auto e imbottigliarti in corsie strette piene di gente che non conosci".