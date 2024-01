La lotteria di solidarietà: "Raccolti 165mila euro"

È una lotteria, ma a vincere è la solidarietà. Il giorno dell’Epifania, in piazza XC Pacifici (all’ingresso del municipio), si è tenuta l’estrazione dei 66 biglietti vincenti della Lotteria Ior dal titolo "A Natale vinci per aiutare"; la riffa supporta la ricerca scientifica, il lavoro dei ricercatori dell’Irst di Meldola per portare nuove opportunità di cura al paziente oncologico. Anche quest’anno la causa sostenuta è quella dell’immunoterapia, ovvero la possibilità di incrementare le potenzialità del sistema immunitario per combattere la malattia. Più di 17.500 biglietti venduti nella sola provincia di Forlì-Cesena e quasi 51mila in tutta la Romagna per un incasso totale di 128mila euro, cui se ne aggiungono 37mila di sponsorizzazioni; l’iniziativa, quindi, ha portato alla ricerca scientifica un introito pari a 165mila euro. "Una cifra clamorosa – sottolinea Fabrizio Miserocchi, direttore generale Ior –, che fa ben capire quanto in Romagna sia chiaro il concetto che chi riceve una diagnosi di tumore non può essere lasciato indietro per nessun motivo". Ma una bella sorpresa è dedicata anche a chi detiene uno o più biglietti non vincenti: grazie a Conad, partner dell’iniziativa, questi ultimi si tramuteranno in buoni-sconto di pari valore per fare la spesa fino al 25 febbraio.

Di seguito l’elenco dei biglietti, relativi alla provincia di Forlì-Cesena, estratti sabato scorso; tutti i premi sono esigibili entro e non oltre i prossimi 90 giorni. Eccoli. 1°, Fiat Panda, messa a disposizione dalla concessionaria Pulzoni Antonelli: 34633. 2°, ombrellone e due lettini per la stagione 2024 in uno stabilimento a Cesenatico: 38271. 3°, soggiorno in trilocale al campeggio villaggio Turistico Baia Calenella Vico del Gargano: 45561. 4°, weekend in un capoluogo italiano in hotel 4 Stelle per due persone compresa colazione e un’esperienza: 36147. 5°, quadro 50x80 con soggetto albero e cuori, completo di cornice: 49849. 6° stampante Nuova Konica Minolta 4000i: 41472. 7°, ferro da stiro con caldaia Rowenta modello Dg8686 Perfect Steam Pro: 43292. 8°, tovaglia di lino con stampa romagnola a ruggine Stramiello: 45563. 9°, buono spesa da 300 euro presso Marcosport Cesena: 43174. 10°, buono spesa da 300 euro presso Gommauto Forlì: 35390. 11°, city bike da donna Mbm Modello Touring: 49893. 12°, confezione di prodotti Coldiretti: 44859. 13° buono spesa da 250 euro presso Conad Superstore Ronco: 39334. 14°, borsa Campomaggi&Caterina Lucchi: 43133. 15° cena per 2 persone al ristorante Terre Alte di Longiano: 41246. 16° gift box con 6 bottiglie di vino dell’azienda Tenuta Masselina e un voucher per visita con degustazione per due persone: 35951. 17°, servizio fotografico professionale: 34122. 18°, pernottamento b&b con ingresso in piscina e spa per una persona presso le terme di Bagno di Romagna: 41925. 19°, pernottamento b&b con ingresso in piscina e spa per una persona presso il Roseo Euroterme Wellness Resort: 39507. 20°, pacchetto taglio, piega, trattamento e phon presso parrucchiera Cristina a Cesena: 45988. 21°, due lezioni di pilates in coppia presso Just Pilates a Cesena: 46695. 22°, gift box con due bottiglie di Sangiovese formato Jeroboam dell’azienda Le Rocche Malatestiane: 41254.