La nuova leadership politica a Forlì, profili e incarichi dei membri del Partito Democratico

Michele Valli (27 anni), imprenditore, segretario comunale del Pd Forlì; Maria Angela Basini (52), impiegata; Giovanni Bucci (60), imprenditore; Andrea Canali (34), ingegnere ambientale; Flavia Cattani (49), funzionaria Università di Bologna, segretaria circolo Pd Centro storico; Carla Cecchi (52), imprenditrice agricola, segretaria circolo Pd Romiti; Elisabetta Centolani (58), insegnante; Lucia Condò (47) esperta di comunicazione; Sara Conficconi (43), mediatrice familiare, segretaria Circolo Pd Forese; Claudia Fiore (60), funzionaria pubblica, segretaria circolo Pd Resistenza-F.lli Spazzoli; Massimo Freschi (56), impiegato settore trasporti; Alessandro Gasperini (34), ingegnere, coordinatore Quartiere Pianta-Ospedaletto-Coriano; Laura Giannelli (46), insegnante, segretaria del Circolo Pd Ospedaletto-Foro Boario; Elisa Enrica Guidi (57), operaia; Riccardo Helg (43), docente e dottore di ricerca in archeologia; Graziella Leccese (61), pensionata, componente del Comitato di quartiere Romiti; Giulio Marabini, (50), avvocato; Elisa Massa (50), insegnante libera professionista, segretaria Circolo Pd Cava-Villanova, consigliera comunale; Federico Morgagni (30), funzionario Legacoop, consigliere comunale; Dalila Nervegna (25), laureanda in Sociologia, Risorse umane e impresa nell’era digitale; Loretta Poggi (66), pensionata, coordinatrice Quartiere S. Benedetto; Edoardo Polidori detto Edo (71), medico pensionato ex direttore Sert Forlì-Rimini; Samanta Servadei (54), consulente di viaggio, coordinatrice Quartiere Ronco; Lucia Sottoriva (66), quadro Livia Tellus; Cecilia Spazzoli (24), studentessa universitaria in Sociologia e ricerca sociale, vicepresidente Sezione mazziniana Forlì ‘Giordano Bruno’; Gianluca Tetto (28), assistente amministrativo e studente universitario; Maria Teresa Vaccari (60), funzionaria pubblica; Marco Valentini (56), avvocato, segretario Circolo Pd Vecchiazzano-S. Lorenzo; Lodovico Zanetti, detto Vico (61), pubblicitario; Matteo Zattoni (43), docente, scrittore, consigliere comunale; Moreno Zoli (56), addetto logistica, poeta e scrittore; Marie Line Zucchiatti (59), docente di Lingua francese Università di Bologna, Dipartimento Interpretazione e traduzione Campus di Forlì.