La parrocchia lancia l’animazione

In queste giornate di emergenza la parrocchia di Rocca San Casciano ha proposto ai bambini della materna e delle elementari alcune mattine di gioco e di studio in attesa della riapertura della scuola, prevista per lunedì. Un’iniziativa messa in campo per alleviare e aiutare genitori e famiglie e per dare una possibilità di ritrovo e di socialità ai più piccoli. Così da lunedì oltre cinquanta bambini si sono ritrovati al circolo parrocchiale dove ad attenderli c’erano alcuni insegnanti, catechisti e genitori che si sono resi disponibili ad accompagnarli in questa inattesa esperienza.

A Rocca il problema non sono gli allagamenti ma le numerose frane: è ancora chiuso il collegamento più diretto verso Forlì. "Sento che non possiamo abbandonare i bambini e i ragazzi – dice Carlo Casanova, uno dei promotori –. Il nostro è un paese molto unito e quando una mamma ci ha segnalato questa esigenza subito ci siamo attivati".