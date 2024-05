La rivista ’Una città’ soffia su 300 candeline

È uscito il numero 300 della rivista ‘Una città’ la cui redazione ha sede in via Duca Valentino 11, Forlì. ‘Una città’ è nata 32 anni fa, esce mensilmente e conta 3000 interviste in Italia e all’estero ritenute fra le scelte più giuste per essere obiettivi. In questo numero di 64 pagine sono ricordati gli autori che non ci sono più, ma che hanno lasciato un segno indelebile sulla rivista, come, ad esempio, Grazia Cherci, poi Alex Langer. L’obiettivo è sempre stato quello di realizzare delle lunghe interviste, per far parlare più a lungo gli autori: oggi queste interviste sono conservate integralmente e digitalizzate nella sede di ‘Una città’.

I temi delle interviste sono stati rivolti alla politica, alla sociologia, alla psicologia, alla filosofia, ma anche a storie di vita, comprese 30 storie di donne che hanno raccontato la loro vita familiare che si è poi allargata a vita pubblica. Sono interviste che raccontano la realtà quotidiana con lo sguardo rivolto al futuro. Tanti i temi trattati, compresa la memoria della Shoah grazie all’amicizia di una giovane ebrea emigrata a Forlì. "Così iniziò ad esempio l’impegno della rivista per la memoria della Shoah – si legge nell’introduzione della rivista – e per raccontare ogni esperienza di incontro e dialogo fra israeliani e palestinesi. E da lì, poi, venne la scelta di sostenere i bosniaci senza alcuna esitazione". L’intenzione di ‘Una città’ è quella di realizzare interviste con autori che parlano liberamente a braccio. Oltre agli articoli, vengono realizzati anche podcast su esperienze e storie di vita. Tutto questo grazie ad una rete di amici e collaboratori. Attualmente la redazione è composta da Gianni Saporetti (direttore), Giuseppe Ramina (direttore responsabile), Barbara Bertoncin, Stefano Ignone, Giovanni Pasini, Silvana Massetti, Paola Sabbatani. Gli abbonati sono 750. Da sempre a Forlì, ‘Una città’ è una testata di proprietà della Fondazione Alfred Lewin, che ha reso consultabili nell’emeroteca digitale della sua Biblioteca Gino Bianco i primi 50 numeri della rivista.

Rosanna Ricci