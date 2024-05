La sfida degli sportivi. Dalla passione alle proposte

Quando si parla delle elezioni, si usano parole come corsa, sfida, testa a testa... Non dovrebbe stupire, allora, che si candidino proprio degli sportivi. Del resto lo sport è un mondo fatto da migliaia di praticanti (e potenziali elettori), nonché un aspetto che sempre più spesso si abbina al benessere o alla qualità del tempo libero. Ecco perché diventa un tema importante anche nelle campagne elettorali a livello locale.

Per questo abbiamo chiesto a tre candidati che vivono questa passione in prima linea di confrontarsi su proposte e priorità. Abbiamo privilegiato chi è alla prima esperienza. Si è tenuto conto, nell’intervistare uno anziché un altro, della disponibilità dei singoli e della necessità di bilanciare gli schieramenti e dei partiti che li compongono. Questa volta sono presenti due candidati di centrodestra e uno di centrosinistra: in altre occasioni sarà il contrario. Giovedì scorso abbiamo dato spazio a tre voci sull’economia, venerdì a tre alluvionati.