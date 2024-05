La squadra di Toledo:: "Contro il declino"

La lista civica ‘Uniti per il cambiamento’, guidata da Luigi Toledo candidato sindaco di Portico e San Benedetto, ha organizzato altre riunioni per incontrare le categorie economiche. Giovedì alle 20.30 è previsto un incontro a San Benedetto in Alpe alla sala ex scuole. Altri incontri con i titolari delle attività produttive sono il 1° giugno (20.30) a Bocconi, domenica 2 (ore 17) ancora a San Benedetto e venerdì 7 (20.30) a Portico.

Luigi Toledo, 63 anni, è stato sindaco di Dovadola dal 1995 al 2002 e poi di Portico e San Benedetto dal 2014 al 2019, anno in cui poi fu sconfitto da Maurizio Monti (53,91% contro 45,64%. L’8 e il 9 giugno ci riprova contro il sindaco uscente, alla guida della lista civica ‘Il futuro ha radici antiche’ e contro Serena Bambi. che guida la lista civica ‘In Comune’.

Ecco i nomi dei candidati consiglieri in lista con Luigi Toledo: Savio Barzanti, direttore dell’ufficio postale di Castrocaro Terme; Roberto Betti, laureato in scienze forestali; Alessandra Bonaccorsi, impegnata nella Caritas e in alcune associazioni; Jessica Casadei, titolare di un tiro a segno a Bocconi; Davide De Santis, dipendente Cta; Giuseppe Fabbri detto Biki, sindacalista in pensione; Raffaella Fortunati, Giorgio Frassineti, Pompeo Laserra e Giacomo Piani.

Spiega Toledo: "Siamo un gruppo di cittadini che si riconosce in questa lista civica e il nostro programma guarda al futuro, soprattutto cercando con le leve del lavoro, del turismo, del buon vivere, di invertire il declino. Ovviamente senza perdere di vista i già tanti problemi che riguardano il presente, come la ricostruzione post alluvione, i danni da terremoto, uno su tutti il cimitero di Bocconi. Ma anche la casa di riposo, la sanità tutta, la riapertura del bar ristorante La Beccona a Bocconi".

Quinto Cappelli