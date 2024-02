La stagione termale 2024 prende il via domani: riaprono tutti gli stabilimenti

A Castrocaro prende ufficialmente il via la stagione termale 2024: domani, infatti, riapriranno gli stabilimenti dove sarà possibile godere dei benefici effetti, terapeutici e preventivi, delle verdi acque e dei fanghi di velluto. Classificate dal Ministero della Salute ‘di prima categoria super’, le cure castrocaresi sono ideali per coloro che cercano sollievo da numerose patologie: problemi respiratori, dermatologici, reumatici, vascolari e ginecologici.

In particolare, l’acqua sulfurea, impiegata anche in trattamenti inalatori, è secondo gli esperti un toccasana per la sordità rinogena, mentre l’acqua salsobromoiodica, ricca di bromo e iodio, è efficace contro patologie artrosiche e circolatorie. La loro composizione unica le rende non solo curative, ma anche significative compagne nel viaggio verso il recupero: evidente è infatti il sollievo offerto in caso di piccoli disturbi muscolari, dolori post-traumatici o post-chirurgici.

I fanghi offrono benefici, spieghano inoltre dalle Terme di Castrocaro – che vanno oltre il trattamento delle affezioni artroreumatiche e dei postumi traumatici, agendo positivamente su tutto l’organismo; sono, perdipiù, ritenuti in grado di rallentare i processi di invecchiamento dei tessuti biologici con effetti benefici su tutto l’organismo.

Per effettuare il ciclo di cura in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, occorre farsi rilasciare dal proprio medico di base la richiesta su ricettario Ssn con l’indicazione della patologia e del ciclo di cura termale consigliato. Le Terme di Castrocaro sono sempre di piu un polo integrato per la salute: alle prestazioni sanitarie del Centro diagnostico avanzato si può accedere sia in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, che in forma privata.

Francesca Miccoli