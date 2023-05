La visita di Tajani "Forti e determinati, potete ripartire subito"

Il Consiglio dei ministri ha varato, nella giornata di ieri, il decreto legge sul maltempo e il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani è arrivato a Forlì proprio per presentare le misure a sostegno alle imprese dei territori alluvionati. Nella sala consiliare del Municipio – davanti a una platea di amministratori locali, politici, imprenditori, associazioni di categoria, sindacati e membri della Camera di Commercio – Tajani ha illustrato in dettaglio le misure di finanza agevolata e iniziative promozionali messe in campo Con lui c’erano i vertici delle agenzie governative Ice, Sace, Simest e Cdp.

"Si tratta di uno stanziamento di oltre due miliardi di euro – spiega il ministro – per le zone colpite dall’alluvione. Ogni dicastero ha contribuito a questo intervento di emergenza per facilitare la ripresa economica di una terra come la Romagna che ha il carattere, la forza e la determinazione per ripartire subito. Seguirà un successivo decreto che riguarderà tutti i settori, dal turismo all’agricoltura, dal mondo scolastico alla cultura, passando per lo sport e modificando anche il Codice degli appalti per snellire le procedure burocratiche". È già operativo comunque l’indirizzo del Ministero degli esteri [email protected] per le aziende che chiedono chiarimenti in merito alle possibilità di intervento.

Le misure di sostegno finanziario per 300 milioni sono già attive in merito a ristori per le imprese esportatrici per danni materiali e perdita di reddito subiti. Inoltre altri 400 milioni sono destinati per finanziamenti a tassi agevolati con quote a fondo perduto del 10% e 1,5 milioni di euro sono disponibili per un bonus export digitale per piccole imprese e per un programma per lo sviluppo della vendita on line e marketing estero. "Dal prossimo giugno fino a maggio 2024 – precisa Tajani – attiveremo offerte gratuite per partecipazioni a fiere, attività promozionali e workshop, con servizi in tutti i Paesi del mondo e con azioni pubblicitarie speciali. Inoltre le nostre agenzie offriranno consulenza, assistenza, formazione e organizzazione per tour promozionali di operatori italiani ed esteri nella regione Emilia-Romagna".

"Il decreto del Governo – afferma Vincenzo Colla, assessore regionale allo sviluppo economico – è un input per ripartire subito e pensare al futuro di una zona che ha reagito con orgoglio all’alluvione". Poi è intevenuto il presidente della Camera di commercio della Romagna Carlo Battistini: "Metteremo a disposizione del Governo tutto il nostro patrimonio informativo per garantire una risposta rapida a lavoratori e imprese colpite". Conclusioni affidate al sindaco Gian Luca Zattini: "Il Governo ci è vicino in questo momento drammatico in cui sono necessari al territorio soldi, semplicità e sostegno solidale per far ripartire immediatamente le aziende e aiutare le famiglie che hanno perso tutto". Per la deputata Rosaria Tassinari (collega di Tajani in Forza Italia) sono "misure importanti che, con ristori rapidi e adeguati, pongono le basi per la ripresa economica e la ricostruzione della nostra regione".

Gianni Bonali