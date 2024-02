La vita di Bob Marley nel film ’One Love’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.30. In sala arriva Bob Marley: One Love, film diretto da Reinaldo Marcus Green che rende omaggio alla vita e alla carriera di una delle icone musicali che ancora oggi è in grado di ispirare generazioni diverse, tramite il messaggio di amore e unità trasmesso dalla sua musica. È la storia di Bob Marley, interpretato da Kingsley Ben-Adir, l’artista che nel corso della sua esistenza ha superato diverse difficoltà e ha composto canzoni rivoluzionarie, che ancora oggi sono un canto di libertà. Nuovo arrivo anche Martedì e venerdì. Il film diretto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis racconta la storia di Marino che di recente si è separato da sua moglie Simona e ora può vedere sua figlia solo due giorni: il martedì e il venerdì. Dato che in passato non sono state pagate alcune tasse, Marino si ritrova costretto a dover chiudere la sua officina motociclistica. Le difficoltà economiche, però, aumentano e non sono l’unico problema che l’uomo deve affrontare; infatti, si rende conto di non riuscire a gestire la sua vita privata. Questi problemi crescenti lo portano a prendere una scelta: unirsi a una banda criminale, con la quale compie diverse rapine a supermercati, sfruttando lui come pilota di moto per la fuga. E’ una novità anche Emma e il Giaguaro Nero, di Gilles de Maistre. Protagonista è Autumn (Lumi Pollack), una bambina che vive nella Foresta Amazzonica. Cresciuta a contatto con la natura, la bambina ha stretto un legame molto forte con un cucciolo di giaguaro a cui dà il nome Hope. Quando Autumn ha sei anni, è costretta a lasciare il luogo idilliaco dove vive per trasferirsi nella caotica New York con suo padre Saul (Paul Greene). Otto anni dopo, Autumn è ormai un’adolescente ma non ha mai dimenticato il suo amato Hope. Un giorno scopre che il giaguaro, ormai diventato adulto, è in serio pericolo. La ragazzina non esita un minuto e decide di partire per tornare nella giungla amazzonica e salvare il suo migliore amico. Resta Romeo è Giulietta, di Giovanni Veronesi. Vittoria (Pilar Fogliati) è una giovane attrice che nel corso di un provino viene fortemente umiliata da un noto regista molto cinico (Sergio Castellitto). Il ruolo per cui la ragazza si era presentata è quello di Giulietta, ma Vittoria non demorde e decide di ritentare il casting con una falsa identità. Rimane, infine, il pluricandidato agli Oscar Povere Creature!, film diretto da Yorgos Lanthimos che racconta la storia di Bella Baxter (Emma Stone), un mostro di Frankenstein al femminile che attraversa un mondo pieno di insidie alla scoperta della realtà e, soprattutto, di se stessa. Nel cast anche William Dafoe e Mark Ruffalo.