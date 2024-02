’La zona d’interesse’ e ’Past Lives’ al Saffi

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In sala arriva La zona d’interesse. Il film diretto da Jonathan Glazer, segue la vita quotidiana di una famiglia tedesca che vive accanto al campo di concentramento nazista di Auschwitz durante la Seconda Guerra Mondiale.

La famiglia Höss vive in un’elegante casa di campagna in riva al fiume, li vediamo fare il bagno con i bambini in estate, come se dietro al loro giardino non ci fossero i forni crematori del campo di concentramento. Il padre di famiglia è Rudolf Höss (Christian Friedel), comandante alla direzione del campo.

Seguiamo la vita di questa famiglia fuori e dentro ad Auschwitz. All’interno osserviamo il lavoro di Rudolf e fuori scorgiamo la moglie Hedwig (Sandra Hüller) che prende il tè con le amiche e i bambini che vanno in bicicletta allegramente. In sottofondo si sentono i rumori sinistri di prigionieri che marciano legati e nell’aria si vedono alzarsi nuvole di cenere.

Tra queste due dimensioni contrastanti, si intrecciano anche vicende di coraggio e storie d’amore clandestine, ma a prevalere è la dicotomia forte tra la normalità domestica che preferisce evitare il turbamento e l’assoluta anormalità che preme insistentemente, a pochi metri di distanza.

Il film è ispirato al romanzo ’La zona d’interesse’ di Martin Amis del 2014, edito in Italia da Einaudi nel 2015. La pellicola è candidata a sei Oscar, tra i quali quello come miglior film e miglior film in lingua straniera.

Rimane, inoltre, in cartellone Past Lives, film diretto da Celine Song che troviamo al suo esordio dietro la macchina da presa. La regista racconta la storia di Nora e Hae Sung (Moon Seung-ah e Seung Min Yim), due amici d’infanzia molto legati tra loro osservandoli in diverse fasi delle loro vite: la tenera età, l’adolescenza e l’età adulta. I due vengono separati quando la famiglia di Nora decide di emigrare dalla Corea del Sud al Canada e, inevitabilmente, finiscono col perdersi di vista. Crescendo in America, Nora (Greta Lee) riesce a coronare il suo sogno di scrivere per vivere e, dopo qualche tempo, si trasferisce a New York. Nel frattempo Hae Sung (Teo Yoo) sta svolgendo la leva militare obbligatoria in Corea.

Vent’anni dopo i due si incontrano ancora una volta e trascorrono insieme una settimana inera, durante la quale si ritroveranno ad affrontare argomenti cardine come quello di amore e destino, ma soprattutto a scoprire le conseguenze che la lontananza da casa, sia nel bene che nel male, ha portato nelle loro esistenze. Il film ha ottenuto due importanti candidature agli Oscar: quella come miglior film e quella alla miglior regia.