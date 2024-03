Laboratorio con Sara Baranzoni

Domani, dalle 15 alle 18, alla Fabbrica delle Candele, si tiene il terzo appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under 35 a cura di Masque teatro. Il laboratorio, condotto da Sara Baranzoni, è intitolato ‘Poteri, affetti, percetti’. Si cercherà di comprendere in particolare come la ‘messa in scena’ di possibili futuri catastrofici sia usata come una potente arma di manipolazione degli affetti, capace di generare effetti utili alla modificazione dei comportamenti per fini governamentali. E se le formazioni di potere agiscono sulla capacità di immaginare, sognare e proiettarsi nel futuro per estrarne valore, quali possono essere gli spazi di contestazione o le vie di fuga possibili? Sara Baranzoni ha un dottorato di ricerca in Studi teatrali e cinematografici presso l’Università di Bologna. Per informazioni e iscrizioni: 393 9707741.