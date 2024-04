Laboratorio creativo: le lucerne romane spiegate ai bambini

Appuntamento da non perdere per i bambini dai 6 ai 12 anni domani alle 16 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole, che ospiterà il laboratorio creativo dedicato alle lucerne romane. La tariffa di partecipazione è di 5 euro a bambino, la durata dell’esperienza è di un’ora circa. Per info e iscrizioni, tel. 349.9766518 entro le ore 12 di oggi. I laboratori sono organizzati dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e Formula Servizi soc. coop. in collaborazione con la Pro loco di Terra del Sole.