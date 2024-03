Laboratorio ’goloso’ in biblioteca Sabato alle 16.30 alla Biblioteca Torricelli di Meldola si terrà il laboratorio 'Cioccolatoso' per bambini da 8 a 12 anni. Un'occasione per scoprire la storia e la lavorazione del cioccolato, in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì Cesena e Slowfood. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro oggi.