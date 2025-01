L’architetto in prima linea. Addio a Claudio Erani: "Una vita per l’ambiente"

Un altro lutto nel mondo ambientalista. Dopo la scomparsa, pochi giorni fa, di Andrea Gulminelli i Verdi annunciano con grande dolore la perdita di un altro loro esponente, l’architetto Claudio Erani, di 77 anni, morto lunedì all’ospedale cittadino. Erani ha fatto parte dei Verdi fin dalle origini; si candidò con la prima lista alle comunali di Forlì sotto il simbolo del Sole che Ride nel 1980 e da allora, lo ricorda l’ex senatore Sauro Turroni, "non ha mai fatto mancare il suo apporto e sostegno, candidandosi sempre alle elezioni locali". "I suoi giudizi erano molto netti. All’inizio degli anni duemila, nel periodo assai complicato e difficile in cui i Verdi decisero di entrare nelle giunte di Comune e Provincia, diede un contributo tecnico importante e fu netto e determinato nello schierarsi per l’uscita da maggioranze che facevano di tutto pur di non realizzare gli impegni programmatici stabiliti, facendo scelte inaccettabili per i Verdi, a cominciare dall’inceneritore o dall’ipermercato".

Tra le sue opere più importanti come progettista la sede della Cgil in via Pelacano. Aveva avversato il progetto di teatro di Sacripanti. "E’ grazie a uomini come lui che il San Domenico è stato salvato e restituito alla città". Oggi alle 15 i funerali, con partenza dalla camera mortuaria dell’ospedale. Ad accompagnarlo, tante bandiere verdi.