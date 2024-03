L’arte del fare, al Verdi la storia della ’piscinina’ Rosa Genoni

Questa sera alle 21 il teatro Verdi ospita lo spettacolo ‘Rosa Genoni: storia di una piscinina che inventò il made in Italy’ promosso dall’associazione Funghi e Flora. Geroni nasce nella provincia lombarda nella seconda metà del XIX secolo. E’ ancora bambina quando si trasferisce a Milano per imparare il mestiere di sarta, con il ruolo di ‘piscinina’, cioè addetta alle mansioni più umili all’interno del negozio dove si confezionano abiti per le signore bene della città. Ma Rosa è talentuosa, tenace e molto ambiziosa. "Io aspiravo a qualcosa di più" dice, e la sua ambizione la porterà prima a Parigi, poi a Londra e in altre città europee, dando avvio a una carriera eccezionale che le consentirà di firmare con il suo nome, prima donna italiana, le creazioni sartoriali da lei stessa ideate e realizzate. Ad interpretare Rosa, ritratta nel momento più importante della sua carriera, la partecipazione all’Esposizione Universale del 1906, è l’attrice Mariolina Coppola che ha curato anche la redazione del testo in collaborazione con Sabina Spazzoli. Attraverso le parole di Rosa il pubblico sarà portato dentro la vita di questa grande donna che ha saputo dare forma e sostanza alla propria creatività, diventando un esempio per tante altre donne che l’hanno seguita nell’arte del fare. Accanto alla Coppola sul palco Sabina Spazzoli, nel ruolo di narratrice delle vicende storiche che fanno da cornice al racconto, e la musica con gli interventi di Marco Versari alla fisarmonica e Lara Mengozzi voce cantante. La scena e i costumi sono di Stefano Camporesi. I bozzetti dei costumi di Rosa Genoni sono di Matilda Casali, il disegno luci di Giorgio Cervesi Ripa. La produzione è di Malocchi e Profumi. Ingresso 10 euro. Info e prenotazioni 328.6720194, 347.8837149.

Matteo Bondi