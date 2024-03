L’assessora Paola Casara: "Semplificazione e aiuti, in 5 anni inaugurati 20 nuovi stabilimenti"

Tanti i numeri portati alla conferenza stampa di fine mandato dall’assessora Paola Casara, con delega alle politiche per l’impresa, servizi educativi, scuola e formazione, politiche giovanili e servizio civile. Al suo fianco il sindaco Gian Luca Zattini che ha lasciato che fosse l’assessora ("che ha lavorato tanto fin dal primo giorno") a presentare i risultati ottenuti nei vari ambiti. A partire dalle politiche per l’impresa "con la costituzione di un tavolo permanente con le associazioni di categoria – ha spiegato Casara – per andare nella direzione della semplificazione". È stato convocato 19 volte.

L’assessorato ha erogato 614mila euro di ristori alle aziende nel periodo del Covid: 611 le aziende sostenute nella ripartenza post pandemia, 20 i nuovi stabilimenti alla cui inaugurazione il Comune era presente. Oltre ai numeri anche la revisione completa del Codice VI e del regolamento sull’occupazione del suolo pubblico, per il quale è stata azzerata la tassa. "Abbiamo dato anche contributi per la transizione green delle micro e piccole imprese artigiane – continua l’assessora – oltre ad aver siglato l’accordo con la Camera di Commercio per Forlì Innovation Hub".

Altri numeri riguardano i servizi educativi, scuola e formazione: 780 le famiglie sostenute da fondi comunali per le rette dei centri estivi, 356 i nuclei colpiti dall’alluvione che hanno avuto l’iscrizione agli stessi centri estivi gratuite, 675 le iscrizioni al nido nel 2023 (+19,9% rispetto al 2019). "Abbiamo potenziato l’offerta dei servizi extrascolastici – spiega Casara – aggiungendo la fascia dei ragazzi dai 15 ai 18 anni". Sono poi state avviate sperimentazioni su inglese, musica, arte in alcuni nidi o scuole dell’infanzia. "E abbiamo avviato il progetto ‘Insieme si va a scuola’ per spiegare l’importanza della scuola elementare alle famiglie, soprattutto di stranieri, che, avevamo notato, iscrivevano i bambini solo all’ultimo anno di scuola. Unico progetto di questo tipo in regione".

Una sottolineatura particolare, nelle politiche per i giovani, è stata riservata sia da Casara che dallo stesso sindaco, per la Fabbrica delle Candele. "Che è passato da essere un contenitore – spiegano i due amministratori – a una vera e propria cittadella dei nostri ragazzi". In questo caso il bilancio conta 230 eventi, 70 progetti, 25mila presenze e 20mila collegamenti online.

Matteo Bondi