L’ateneo sempre più rilevante

Un fiore all’occhiello, il Campus universitario di Forlì, sia per le strutture che per le professionalità che vi operano. Certo, non mancano i problemi e c’è ancora da fare, ma lo standard è alto e a testimoniarlo sono gli stessi che il Campus lo vivono. Un arricchimento sempre più sensibile per Forlì. La presenza dell’Alma Mater bolognese sortisce rilevanti effetti su tutte le città romagnole che ne ospitano i corsi di laurea. Citiamo appena la questione di Medicina, che si avvia ad aprire le porte ad ancor più studenti. E ora l’elezione del presidente del Campus forlivese Emanuele Menegatti nel senato accademico avvalora sempre più l’importanza del nostro polo.