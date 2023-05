’Le architetture del fascismo: valorizzazione critica di un patrimonio dissonante’ è il tema della conferenza che si terrà oggi alle 18 nella Sala Randi del Comune (ingresso via delle Torri, 13). L’evento è organizzato nell’ambito di un ciclo di 3 incontri sulla Forlì del futuro, promosso dal gruppo consiliare Forlì e co. L’iniziativa vedrà la partecipazione, in qualità di relatori, di Patrizia Battilani (Università di Bologna) con una relazione dal titolo ’Di cosa parliamo quando definiamo un patrimonio come dissonante. Introduzione a un concetto’; Patrick Leech (Unibo) che interverrà sui ’Patrimoni dissonanti in Europa: un approccio comparativo’, e Andrea Di Michele (Università di

Bolzano) che presenterà ’Il caso Bolzano: la storicizzazione di un patrimonio divisivo’. Le conclusioni sono affidate a Ulisse Tramonti, docente dell’Università di Firenze e presidente dell’Associazione Atrium.