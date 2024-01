La Strada dei vini e dei sapori dei colli di Forlì e Cesena propone domenica 7 l’escursione ‘Vecchie vie. Le memorie di Rio Petroso’. Una camminata con tema storico per scoprire come vivevano queste comunità e per conoscere i racconti e le leggende di questi splendidi luoghi. Un percorso ad anello di 11 km e tempo di percorrenza di 3 ore con difficoltà media. Pranzo all’agriturismo Case di Sotto. Costo: 40 euro (escursione + pranzo). Ritrovo alle 8,45 presso chiesa Poggio alla Lastra. Prenotazioni: 331.7553370 (Ivan).