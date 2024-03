Le opere di Erani negli ospedali

Un’originale proposta estetica e di indubbio valore umano è stata realizzata da Ospedali Privati Forlì attraverso l’esposizione di opere del pittore Ido Erani. Questo progetto pilota ha lo scopo di rendere maggiormente accoglienti gli spazi delle strutture sanitarie, di far conoscere opere di noti artisti a chi frequenta gli ospedali e di creare un legame tra l’aspetto creativo dell’arte e quello scientifico della medicina.

Diverse le tematiche dei percorsi espositivi dal titolo comune ‘Soul Care’: Erani ha scelto, per la Villa Serena, figure femminili, per Villa Igea opere riferite ad affreschi rinascimentali, per Villa delle Orchidee alcune opere di piccolo formato e per il Centro Medico di Cervia marine, capanni e barche. Erani è nato a Forlì nel 1945 dove ha frequentato il Liceo Artistico, poi l’Accademia di Belle Arti a Brera e, per una decina d’anni , è vissuto a Las Vegas frequentando i più importanti artisti della Pop Art.