Al via oggi alle 20.45 nella chiesa di Coriano, in via Pacchioni, i tradizionali incontri proposti per approfondire il tema dell’anno pastorale che ha come titolo ’Non ci ardeva forse il cuore?’ e come icona i discepoli di Emmaus, secondo il percorso del terzo anno sinodale. Al primo appuntamento ’Le parrocchie del futuro’ interverranno don Andrea Toniolo, docente di Teologia e preside della Facoltà Teologica del Triveneto, e la prof.ssa Assunta Steccanella, docente di Teologia pastorale presso la stessa Facoltà.