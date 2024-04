Le richieste di Confindustria ai candidati: "Serve un centro all’altezza delle mostre"

In vista delle imminenti elezioni amministrative Confindustria Romagna ha presentato un documento che tratteggia le priorità e le esigenze delle industrie nel nostro territorio. Il quadro generale di partenza vede, secondo il centro studi di Confiindustria, un Pil romagnolo al +0,7%, mentre per il 2024 è previsto un +0,5%, mentre sono attesi in frenata gli investimenti. La proposta forte che propone l’associazione presieduta da Roberto Bozzi (nella foto) è ‘Città Romagna’: "Un’unica città metropolitana che valorizzi le specificità e lo sviluppo armonico di un territorio con potenzialità imprenditoriali, sociali e culturali per competere alla pari con le zone più avanzate d’Europa".

Per far questo un occhio di riguardo lo si deve avere alle infrastrutture con il potenziamento delle linee ferroviarie, delle arterie stradali: "I due aeroporti possono trovare una propria dimensione e giocare un ruolo importante grazie a un profilo di elevata specializzazione, ognuno per le rispettive vocazioni". In questo contesto, secondo l’associazione di categoria, Forlì e Cesena devono continuare a collaborare sempre di più: "Soprattutto sul piano delle grandi scelte e delle decisioni programmatiche di medio e lungo termine".

Nel documento si menziona anche la ventilata fusione delle due Fiere. "La nostra idea è che la Fiera di Forlì si unifichi con quella di Cesena e che questo polo si ponga in sinergia e complementarietà con la Fiera di Rimini, che deve essere la fiera di riferimento della Romagna". Si riconosce come Forlì sia cresciuta nel tempo "fino ad avere una vocazione internazionale, una forte competenza nel settore aerospaziale che riguarda il know how, le aziende, le scuole e la formazione, i servizi. L’aeroporto è un’infrastruttura strategica che potrà giocare un ruolo importante grazie a un profilo di specializzazione unico e fortemente competitivo nell’ambito delle nuove tecnologie di volo, della manutenzione, della formazione, del trasporto merci".

Rispetto alla gestione dell’acqua, si auspica l’avvio del progetto di un nuovo invaso da 25 milioni di metri cubi e del prolungamento della galleria di gronda della diga di Ridracoli al torrente Rabbi. Il documento presentato da Confindustria Romagna ritiene che "il centro storico di Forlì abbia bisogno di un piano dedicato, in modo da fornire un contesto attrattivo per residenti e turisti, all’altezza del prestigio del San Domenico e del richiamo internazionale delle sue mostre".

ma. bo.