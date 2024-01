Le scelte di Forza Italia: "Regionali 2025, in lista chi è moderato e radicato"

"Riguardo ai progetti futuri e alle regionali, Forza Italia è sempre stata attenta ai candidati che si sono valorizzati nel territorio per il proprio operato e che da sempre sono partecipi ai disegni e ai valori del nostro partito. Continueremo su questa strada". La nota è firmata da Rosaria Tassinari, deputata forlivese degli azzurri, nonché coordinatrice emiliano-romagnola, insieme al coordinatore locale Joseph Catalano. Pur non nominato, l’evidente riferimento è all’ipotesi riportata sul Carlino di ieri: una candidatura alle regionali 2025 di Davide Minutillo, attuale capogruppo di Centrodestra per Forlì in consiglio comunale.

Il partito fondato da Silvio Berlusconi vuole dunque precisare il metodo: "Sappiamo di avere, in ogni nostra azione e all’interno della coalizione di centrodestra, la responsabilità di portare avanti, da moderati quali siamo, tutti i valori che ci ha insegnato il Presidente e che con Antonio Tajani continuiamo a tenere alti". Insomma, l’identikit del candidato di Forza Italia alle prossime regionali prevede radicamento sul territorio e moderazione.

Rosaria Tassinari era ieri a moderare il congresso della federazione di Mantova: una responsabilità assegnatale anche fuori dalla regione che guida e che la segnala come figura sempre più importante nel partito. Insieme a Joseph Catalano, analizza: "Forza Italia si sta sempre più rivelando un partito attraente e inclusivo". Il riferimento, in questo caso, sembra alla possibile ospitalità dei consiglieri di Centrodestra per Forlì nelle liste per le comunali. La deputata rivendica i risultati: "Il partito è in continua crescita come si evince dai sondaggi ed è evidente che chi si riconosce nei nostri valori possa essere un nostro interlocutore, in particolare per chi ci viene a cercare" (curiosità: Davide Minutillo ha dichiarato che è Forza Italia, così come la Lega, a essere interessata a loro).

Per quanto riguarda la cena organizzata dal gruppo Centrodestra per Forlì, i forzisti le attribuiscono "uno scopo preciso": la "beneficenza a favore del Centro Aiuto alla Vita, per una raccolta fondi e la diffusione del suo operato. Una bellissima iniziativa alla quale Forza Italia è stata invitata". Così come, annota Tassinari, "il sindaco Zattini". "Peraltro, personalmente sono stata invitata alla stessa iniziativa organizzata anche gli anni scorsi".