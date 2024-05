Le stelle al merito. In prima linea in azienda, anche per la sicurezza: ecco i forlivesi premiati

Per loro il lavoro è anche una missione da portare avanti con passione e impegno. Tante sono le facce e le storie dei nuovi ‘Maestri del lavoro’ che, come ogni anno, il 1° maggio al Salone del Podestà in piazza del Nettuno a Bologna verranno insigniti con la ‘stella al merito’, l’onorificenza concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I neo-maestri che vivono e operano nel comprensorio forlivese quest’anno sono sette, di cui due donne. Il totale in provincia è di 10 (quattro donne), 91 quelli in Emilia-Romagna.

Ben cinque tra i premiati hanno dato un contributo in merito alla sicurezza nella loro azienda: un tema sul quale la sensibilità è ulteriormente accresciuta dopo la tragedia della centrale idroelettrica sull’Appennino bolognese (l’indomani si è tenuto uno sciopero nazionale).

Valter Fantini di Santa Sofia è un dipendente di E-Distribuzione dal 1987: oltre 36 anni di servizio che l’hanno portato a diventare un ‘quadro’. "Fantini – si legge nella sua scheda – ha sempre rappresentato un punto di riferimento autorevole e affidabile. Sin dai primi incarichi ha manifestato scrupolosità, attenzione e passione, mettendo in luce ottime doti di leadership e di coordinamento".

Viene dalla valle del Bidente anche Annalisa Morelli, di Civitella, che lavora alla Electrolux dal 1993: oggi è un’impiegata 6° livello MHE (Material Handing Engineering): dal 2010 al 2016 ha saputo trasformare la logistica di tutta la fabbrica in termini di sicurezza, qualità, costi e consegne per gli operatori di magazzino, eliminando doppie movimentazioni. Ha digitalizzato tutto il processo di scarico mezzi, immagazzinamento materiali, preparazione liste, consegna sulle linee. Il suo progetto nel 2017 vinse la EMS Award mondiale di Electrolux premiata a Rayong in Thailandia.

Sempre nella multinazionale con sede a Villanova è in servizio da 35 anni Davide Zanchini, meldolese: "Ha evidenziato un notevole attaccamento al lavoro e un impegno che è di esempio per i colleghi. È stato capace di risolvere con perizia e tranquillità problemi complicati. Ha contribuito al progetto di introduzione dell’idrogeno e ha proposto all’azienda di dotarsi di due magazzini automatici per lo stoccaggio che hanno velocizzato il lavoro e aumentato la sicurezza".

Il forlivese Massimo Ponti è un dipendente Olitalia Srl da 39 anni: è entrato come operaio generico fino a diventare direttore di stabilimento e "ha costantemente dimostrato doti di spirito di servizio, laboriosità, passione, onestà, leadership e senso di responsabilità". Nella sua brillante carriera si è anche impegnato per garantire i massimi livelli di sicurezza sul lavoro consentendo, fra l’altro, all’azienda di poter festeggiare per due anni consecutivi l’obiettivo ‘zero infortuni’.

Vive e lavora a Meldola Marco Rinieri, da 32 anni alla Sirio Dental Srl: "Nel corso della sua attività lavorativa ha contribuito alla formazione di giovani in stage privilegiando l’attenzione alle norme sulla sicurezza e pretendendo sempre l’uso dei dispositivi anti-infortunio. Ha sempre un atteggiamento costruttivo e positivo con colleghi e collaboratori e manifesta doti di onestà e virtù nei rapporti interpersonali".

Poi c’è Cinzia Tassinari, modiglianese, dipendente di Baldini Costruzioni S.r.l. dal 1997 come apprendista contabile, mentre oggi affianca il titolare, preparata su tutta l’evoluzione normativa. "Si è sempre impegnata per apprendere tutto quello che era innovativo per il suo lavoro. Ha saputo abilmente adattarsi all’avvento dell’informatica introducendola e applicandola in azienda nella gestione della contabilità". Tassinari, inoltre, ha creato, modificato e integrato la modulistica e le istruzioni operative necessarie per verificare e provare che il sistema soddisfa i requisiti della norma.

Infine Mirco Versari, forlivese, da 44 anni lavora alla Brn Srl di Forlimpopoli. "Sin dall’inizio Mirco si è distinto per singolari meriti di perizia, laboriosità e comportamento disciplinare ed è il riferimento aziendale per i tecnici che sviluppano progetti. Un suo parere positivo è inteso come un benestare e molto spesso garantisce il successo del prodotto. Ha inoltre avuto intuizioni che sono poi state trasformate in progetti veri e propri".

In provincia di Forlì-Cesena vengono premiati anche alcuni cesenati: Paola Babbi e Cristina Raggi della ditta ‘Campomaggi & Caterina Lucchi’, oltre a Paolo Bellini, pensionato, ex Gambi srl.