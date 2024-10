Lega, altra sorpresa: Catalano out: "Non corro, sostengo Mezzacapo"

Il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone, ha annunciato ieri la lista ufficiale dei candidati della Lega al consiglio regionale per il territorio della provincia di Forlì Cesena: Daniele Mezzacapo, Simona Buda, Ombretta Farneti, Annalisa Raduano e Leopoldo Maria de Filippi Tedeschi, generale dei carabinieri in pensione. Cinque nomi che sono stati ripetuti due volte tanto è stato lo stupore dei presenti, che si aspettavano una formazione diversa, anche perché a fianco di Daniele Mezzacapo, al tavolo stesso mentre Morrone parlava, era presente Marco Catalano che, non più di dieci giorni fa, aveva firmato l’accettazione della candidatura per il Carroccio con tanto di foto di rito con la penna in mano.

Un colpo di scena inatteso, spiegato subito dopo dallo stesso segretario romagnolo che ha per primo ringraziato proprio l’ex assessore all’agricoltura e al Pnrr Marco Catalano, "neo consigliere provinciale per la Lega, che aveva dato la sua disponibilità anche per correre alle regionali, ma con cui abbiamo deciso insieme, vista anche la disponibilità di Daniele Mezzacapo, di far correre quest’ultimo. Marco sarà il suo primo sostenitore".

A rafforzare il concetto di una regìa condivisa di tutta l’operazione è lo stesso Catalano. "Faccio un passo indietro, perché ho appreso che qui in Lega si fa tutto alla luce del sole, condividendo le scelte, senza fare riunioni clandestine. Io sono per portare tutti l’acqua al mulino e quindi appoggerò tutti i nostri candidati. Finalmente riuscirò a fare quello che mi piace, cioè fare politica, utilizzando la mia credibilità per aiutare tutto il movimento".

Come già annunciato ieri, capofila sarà così Daniele Mezzacapo, già vicesindaco di Forlì, che alle scorse amministrative è stato il più votato del suo partito con 459 preferenze. "Questa è una corsa diversa – ha detto lo stesso Mezzacapo –, ma sono qui per portare, tutti insieme, più voti possibile alla Lega e a Elena Ugolini. Sono in Lega da 16 anni, sono sempre rimasto anche quando non era conveniente, non come Pompignoli che quando non c’è la possibilità di fare il seggio tende a scappare. Ora abbiamo la responsabilità di cambiare questa Regione, come abbiamo fatto per Forlì".

A tenere a battesimo la lista della Lega era presente anche il sindaco, Gian Luca Zattini. "Un augurio a tutti gli amici che si apprestano a questa sfida di portare l’alternanza in Regione. Abbiamo di fronte un campo largo che sembra sempre più un campo minato, cercando di far convivere il diavolo con l’acqua santa". Il sindaco, che sedeva proprio vicino al suo ex vicesindaco, ha poi voluto fare una piccola riflessione sul recente passato cittadino: "Abbiamo avuto anche noi mesi complicati, con anche delle ingiustizie che sono state fatte, ma credo che ci sia l’occasione per puntare al successo, abbiamo spiragli per poter andare a vincere".

Forlivese è anche Simona Buda, presidente di Alea Ambiente, che ha voluto sottolineare anche lei la forza del gruppo Lega: "Per me è importante farci trovare uniti e coesi – ha spiegato –, è lo spirito di questa squadra".

